Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di “Fotomac” riguardo al suo futuro dopo la conquista della qualificazione in Champions con il club rossonero: « Milan è speciale per me. Siamo tornati in Champions dopo molti anni, la squadra ha raggiunto un grandissimo risultato. Futuro? Non ho ancora deciso e adesso non voglio parlarne, ciò che mi interessa ora è concentrarmi sugli Europei»