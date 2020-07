Intervistato da “Sky Sport” il presidente del Torino, Urbano Cairo ha escluso qualsiasi ipotesi riguardante la cessione del suo club. Ecco di seguito le sue parole:

«La mia intenzione non è assolutamente quella di vendere il Torino e per questo non sarò disposto a incontrare nessun potenziale acquirente – ha spiegato Cairo -. La società non è in vendita, lo ribadisco una volta per tutte»