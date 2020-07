Intervistato da “Tuttosport” il presidente del Livorno, Aldo Spinelli si è espresso in merito al passaggio di proprietà nelle mani di Manuel Fernandez: «Non è arrivato niente: né i soldi sul conto del notaio, né i documenti dell’antiriciclaggio per capire da dove arrivano, né questo Fernandez. Abbiamo altre 3-4 trattative in piedi e che teniamo aperte: oggi (ieri, ndr) ho visto un gruppo che fa capo a un imprenditore di Verona o Brescia; poi ce n’è uno di Bologna che opera nel settore dei supermercati e infine quel fondo americano che fa capo ad Amelia e che è in contatto con mio figlio Roberto. Ce ne sarebbe pure un altro, ma che per ora non abbiamo preso in considerazione. In soldoni, vendiamo la società a chi si presenta per primo con le dovute garanzie per il futuro del Livorno».