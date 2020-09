Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Ecco il comunicato:

“Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Riccardo Sottil che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nato a Torino il 3 giugno 1999, è cresciuto nelle giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina. Nella stagione 2017-18 è stato aggregato alla prima squadra viola, con cui ha debuttato in Serie A a 19 anni. Dopo il passaggio in prestito al Pescara con cui ha giocato il campionato di B 2018-19 (12 presenze e 1 gol), il ritorno a Firenze: nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 21 gare tra campionato e Coppa Italia. Ha militato in tutte le rappresentative azzurre giovanili a partire dall’Under 18; con la maglia della Nazionale U21 ha sinora collezionato 7 presenze e 2 gol. Sottil è un classico esterno di attacco che ha tra i suoi punti di forza la velocità e il dribbling. Esplosivo, rapido nei primi metri e in possesso di una buona progressione, parte preferibilmente dal versante sinistro per poi accentrarsi e calciare in porta col piede destro o cercare l’assist per il compagno. A 21 anni è certamente uno dei giovani più interessanti del nostro calcio. Benvenuto in rossoblù, Riccardo!”.