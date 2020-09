Edinson Cavani potrebbe presto trovare una nuova squadra. Nelle ultime ore l’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe assicurato un posto in pole position per l’attaccante ex Palermo. Stando a quanto riferito da “El Chiringuito”, Edinson Cavani sarebbe un promesso sposo dell’Atletico Madrid di Simeone, dopo il mancato passaggio al Benfica che sembrava cosa fatta. I colchoneros avrebbero contattato telefonicamente il centravanti per convincerlo ad accettare la destinazione madrilena. Si registra quindi un avvicinamento che potrebbe essere decisivo tra Cavani e l’Atletico di Simeone.