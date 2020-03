Rolando Maran è ormai ad un passo dall’esonero dalla panchina del Cagliari, manca solo l’ufficialità. Nonostante le ottime parole rilasciate dal presidente Tommaso Giulini in settimana, in merito alla permanenza del tecnico tecnico sulla panchina dei sardi, la sconfitta casalinga contro la Roma per 4-3 e l’allungarsi delle gare senza vittoria in Serie A a 11 ha convinto definitivamente la società rossoblù a cambiare la guida tecnica. Stando a quanto riferito da “Skysport.it”, la società sta pensando a chi affidare la panchina e al momento sembrerebbe poter prendere piede la soluzione interna, con la promozione dell’attuale allenatore della Primavera rossoblù, Max Canzi.