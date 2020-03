Rino Foschi, dirigente ex dirigente rosanero, ha parlato delle recenti decisioni prese dalla Lega in merito al rinvio di alcune partite della 26^ giornata del campionato di serie A. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Spostare le gare al 13 maggio non ha senso. Sappiamo che le ultime partite devono essere giocate in contemporanea per l’equilibrio del campionato e se l’emergenza dovesse proseguire? Giocare a porte chiuse ci avrebbe permesso di fare una bella figura. Penso che molti dirigenti abbiano sbagliato. Giocare quelle cinque partite era importante, anche a porte chiuse. L’epidemia non si fermerà oggi o domani e i diritti tv sarebbero comunque rispettati. Qui c’è di mezzo la salute della gente».