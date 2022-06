Come riportato dall’ANSA pronta una fuga dal Cagliari, ma soprattutto dalla serie B: da Cragno a Joao Pedro oltre una decina di giocatori in cerca di un’altra maglia. E la società rossoblu prova ricostruire la squadra puntando sui riscatti: in arrivo subito una ventina di milioni: si parte dalle cifre pattuite, dieci, per Vicario dall’Empoli e 12 per Simeone. Ma l’affare si farà con lo sconto: il Cagliari si rifarebbe con le percentuali di rivendita visto che il portiere piace a Lazio, Napoli e Fiorentina.

Mente per l’attaccante sì stanno muovendo squadre di Premier, dal West Ham all’Arsenal, oltre alla voci di un possibile interessamento della Juventus come vice Vlahovic. Altro affare quello che riguarda Raoul Bellanova: ci sarebbe l’accordo per il passaggio all’Inter, ma bisogna aspettare il via ufficiale del mercato. Il Cagliari potrebbe anche in questo caso concedere uno sconto, a patto che arrivino almeno in prestito i Primavera Casadei e Franco Carboni.