Come si legge su “Fanpage.it” l’imprenditore e dirigente accompagnatore dell’Under 21, Vincenzo Marinelli, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Pescara relativa ad appalti della ASL.

L’86enne è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Pescara insieme al collaboratore, Graziano Canonico, a Grottammare (Ascoli Piceno) dove si trovava in qualità di accompagnatore della nazionale di calcio Under 21. Ai domiciliari sono finiti due funzionari della Asl, Tiziana Peterella e Antonio Verna, oltre all’imprenditore Fabio Tonelli. I reati ipotizzati dalla Procura abruzzese fanno riferimento ad un’inchiesta del 2021, dove figuravano molti indagati per corruzione e turbativa d’asta per appalti nella sanità pescarese.