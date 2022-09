Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di “Buon calcio a tutti” per fare il punto sul poco omogeneo avvio di stagione della compagine sarda.

Ecco le sue parole:

«Quest’anno la Serie B è molto complicata. Purtroppo abbiamo abbandonato la Serie A, ma sarebbe stato più semplice per certi versi salvarsi in A quest’anno che vincere in B. Ci sono molte società attrezzate e agguerrite per salire: è un campionato molto difficile. Ci sono squadre importanti, alcune favoritissime, altre attrezzate bene, però non vedo squadre materasso. Ogni gara ha le sue difficoltà: noi sabato abbiamo preso un tiro in porta e perso la partita. Abbiamo avuto solo noi il possesso palla, ma il calcio è questo. Le difficoltà ci sono».