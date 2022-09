Il noto videogioco Fifa 23 verrà lanciato il prossimo 30 settembre su Pc, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 ed Xbox One. L’edizione di quest’anno avrà la licenza della serie B ed il Palermo sarà presente nel gioco. I rosanero tornano ufficialmente in un gioco dopo 4 stagioni. L’ultima apparizione fu in Fifa 19.

Come si legge su “BlogSicilia” in rete vengono mostrate le valutazioni dei giocatori del Palermo presenti in Fifa 23. Come sempre sono punteggi che faranno discutere gli appassionati rosanero così come quelli delle altre squadre presenti.

Per Ea Sports che sta realizzando il gioco attualmente, il miglior calciatore del Palermo è Mirko Pigliacelli con 72 di valutazione. La stessa che l’estremo difensore aveva in Fifa 22 con l’Universitate Craiova presente con la licenza della Superliga romena. A seguire da Francesco Di Mariano e da Leo Stulac con 75. Brunori ha 65 di valutazione e rientra nell’Argento, ma – forse a sorpresa – Floriano viene quotato a 66.

Pigliacelli 72 (argento)

Massolo 59 (bronzo)

Grotta 56 (bronzo)

Difensori