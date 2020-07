Walter Zenga, allenatore del Cagliari, con ogni probabilità non verrà confermato alla guida dei rossoblu. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” la dirigenza cagliaritana non è rimasta contenta dell’apporto dell’ex tecnico del Palermo, ragion per cui al termine della stagione non verrà riconfermato. Il possibile sostituto potrebbe essere uno tra D’Aversa e Liverani.