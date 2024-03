Cade a terra dolorante tenendosi la gamba: De Rossi, adesso è grave emergenza in attacco | Niente euro derby

Novità orribili dall’infermeria per il tecnico giallorosso, che perderà il proprio attaccante per diverso tempo, tanto da essere costretto addirittura a saltare la gara di Europa League contro il Milan.

Dopo un inizio in cui non ci sono state grosse grane dal punto di vista degli infortuni, nell’ultimo periodo Daniele De Rossi sta facendo i conti con diversi calciatori finiti ko per vari problemi fisici.

In questo momento della stagione infatti tuti gli allenatori hanno bisogno di quanto più aiuto possibile, e perdere dei giocatori a causa di questi inconvenienti può pesare davvero parecchio.

Come se non bastasse poi un altro elemento fondamentale della rosa nelle ultime ore si è fatto male, lanciando così il reparto offensivo giallorosso in una grave emergenza anche in vista dell’Europa League.

Ecco il calciatore infortunato

Nella giornata di giovedì si è giocato il match tra Iran e Turkmenistan, dove è stato impegnato il centravanti della Roma Sardar Azmoun. E’ proprio il calciatore giallorosso che nel corso della sfida si è infortunato. Infatti poco prima della fine della prima frazione di gioco il bomber si è accasciato a terra con le mani sul viso e mantenendosi la gamba, facendo subito presagire delle pessime notizie sulle sue condizioni.

Accompagnato fuori dal terreno di gioco il classe 1995 addirittura faceva fatica a camminare. Di conseguenza, per capire di più sulle sue condizioni fisiche, è stato sottoposto ai soliti esami strumentali, che hanno riportato un problema non di grave entità: stiramento del tendine del ginocchio sinistro. Di conseguenza Azmoun è tornato nella Capitale, cominciando l’iter riabilitativo per consentirgli di tornare in campo quanto prima.

Quanto tempo dovrà rimanere fermo l’iraniano?

Dopo i vari accertamenti del caso, sembra che Azmoun dovrà rimanere ai box per un mese. Di sicuro dunque il giocatore nei prossimi giorni verrà rivalutato, magari per vedere se ci sono miglioramenti, ma al momento la diagnosi è questa. Una dura tegola dunque per mister Daniele De Rossi, che già deve fare a meno di Paulo Dybala per le prossime sfide, e inoltre deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Romelu Lukaku.

Dunque l’ex attaccante del Bayer Leverkusen, qualora lo stop si rivelasse tale, salterà sia il derby di campionato con la Lazio in programma il prossimo 6 aprile, ma soprattutto il doppio confronto di Europa League con il Milan che si giocherà l’11 e il 18 aprile.