Il club ha commesso un disastro: pesante penalizzazione in arrivo | La classifica può cambiare totalmente

Pessime novità in arrivo per la big, che adesso rischia di rimanere vittima di una penalità alquanto importante dopo quanto commesso, e che farà cambiare di parecchio il suo posizionamento in campionato.

Nel corso di una stagione è capitato molto spesso che la classifica può cambiare non solo a causa di vittorie e sconfitte, ma anche per delle motivazioni diverse, riguardanti alcune sanzioni che portano a delle penalità.

In Serie A ad esempio abbiamo ancora negli occhi quanto accaduto lo scorso anno alla Juventus, che a causa delle varie questioni legate alle plusvalenze e agli stipendi, si è vista togliere diversi punti, sprofondando così in classifica.

Lo stesso però potrebbe accadere a breve ad un’altra big, che a causa di un illecito importante rischia di subire una pesante penalizzazione che farà cambiare completamente la classifica.

Il top club a forte rischio penalità

Piove sul bagnato in casa Chelsea. Ai pessimi risultati che il club di Londra sta ottenendo nell’ultimo periodo infatti a breve rischia di aggiungersi un’altra pesante grana, riguardante i punti in classifica. Una penalizzazione è molto probabile dall’essere erogata alla squadra inglese per dei fatti risalenti alla precedente proprietà del magnate russo Roman Abramovich.

La Premier League infatti sta indagando se durante la sua gestione l’ex patron dei Blues abbia finanziato la squadra tramite delle società offshore, ovvero delle società che sono state registrate in una nazione in base alle sue leggi, ma che conduce le proprie attività al di fuori della stessa. La cosa dunque non è consentita in territorio inglese, e di conseguenza la FA sta cercando di capire se ci sono riscontri in merito. Per il Chelsea dunque il rischio di ricevere una pesante mazzata a livello di classifica è molto alto.

Annata molto travagliata in Premier League

Quella in corso è stata una stagione molto dura sul fronte delle penalizzazioni nel campionato inglese. Ad inizio stagione è stato l’Everton a vedersi scippare a causa di illeciti finanziari ben 10 punti, i quali poi nelle scorse settimane sono stati ridotti a 6.

Per la stessa ragione poi qualche tempo fa anche il Nottingham Forest è stato sanzionato, vedendosi decurtare dal totale 4 lunghezze. Adesso invece potrebbe toccare al Chelsea ricevere la sanzione e far cambiare per l’ennesima volta la classifica della Premier League, in un’annata che non sembra trovare pace su questo fronte.