Cade a terra mentre gioca: è morto | Orrore nel calcio, la tragica scena fa il giro del mondo

Una vera e propria tragedia si è abbattuta di recente nel mondo del pallone, con il calciatore che ha perso la vita durante una partita.

Una partita di calcio è solitamente una manifestazione di gioia, passione, anche agonismo, che deve consentire ai chi vi assiste di poter svagare e passare un pomeriggio o una serata all’insegna dello sport. Tuttavia ciò che è accaduto di recente è stato tutt’altro che bello.

Un triste episodio infatti si è presentato nel corso di un match, e ha visto purtroppo la morte di un calciatore proprio mentre stava giocando, con l’episodio che ha fatto il giro del mondo e ha sbalordito tutti i presenti.

Il ragazzo infatti è crollato a terra proprio nel corso della sfida, perdendo così la vita a dispetto dei soccorsi che erano giunti sul posto per provare a salvarlo. Una tragedia dunque che ha sconvolto tutto il mondo del calcio e non solo.

La vicenda da brividi che ha sconvolto il calcio

Nella giornata di domenica si è giocata come di consueto una partita del campionato dilettantistico francese (vicino Saint Etienne) tra il Villey Saint Etienne e il Gondreville. Quella che però sarebbe dovuta essere una festa purtroppo si è trasformata in tragedia. Infatti il 25enne Jordan Doekoe si è accasciato al terreno di gioco mentre correva senza aver subito alcun contatto.

I presenti, accortisi fin da subito della gravità della situazione, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, che hanno provato a rianimarlo, senza però riuscirci. Ogni tentativo infatti è stato vano, e adesso si stanno provando a stabilire le cause del decesso del giovane. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un arresto cardiaco.

Un dramma che lascia parecchie conseguenze

Ovviamente tutti i suoi compagni di squadra e l’ambiente sono rimasti sotto shock dopo l’accaduto, come affermato dal presidente del club Eric Lecler, il quale ha assistito al fattaccio essendo presente alla partita. Per provare ad aiutare in qualche modo gli altri giocatori della rosa dunque si è pensato di mettere a disposizione un’unità psicologica che possa dare una mano a superare questo brutto momento.

Allo stesso modo poi la società ha deciso di organizzare una raccolta fondi proprio a nome di Jordan Doekoe in modo da poter aiutare la sua famiglia. Il ragazzo di 25 anni infatti lascia la moglie e suo figlio.