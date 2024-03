De Rossi, sosta per le nazionali assassina: entrambe le stelle fuori dai giochi | Euroderby a rischio

La Roma deve fare fronte a due pesanti assenze. La sosta riconsegna a De Rossi una squadra decimata.

Si guarda con grande apprensione alle ultime fasi della stagione. La Roma, impegnata su due fronti come lo scorso anno – Campionato ed Europa League – vuole tentare l’impresa di raggiungere tre finali europee consecutive. Un traguardo che sarebbe unico nella storia del club.

Per farlo De Rossi però, spera di avere tutta la rosa a disposizione, e in questo senso al sosta per le nazionali non ha certo aiutato. Spedire giocatori in tutto il mondo, tra trasferte lunghe e partite sfiancanti su campi pesanti, ha messo in apprensione tutte le società.

I giallorossi guardano con ansia le condizioni di due tra i titolari e i leader tecnici della squadra, ancora acciaccati e non recuperati al 100%. Il tecnico spera di riavere tutti i nazionali a disposizione già nelle prossime ore, in modo da potere preparare la gara di campionato nel migliore dei modi, e poi prepararsi alla doppia sfida con il Milan senza particolari assenze.

Roma, le condizioni degli infortunati

L’attenzione dell’ambiente è ovviamente alla doppia sfida di Europa League con il Milan. I giallorossi affronteranno il diavolo per un derby italiano europeo che negli ultimi due anni sembra essere diventato ormai un appuntamento fisso – soprattutto per i milanisti -. E proprio Pioli sa bene quanto è importante arrivare a queste sfide senza assenza pesanti. Contro il Napoli nel 2023 in Champions League, il Milan affrontò i partenopei senza Osimhen. Poi si approcciò alla semifinale senza Rafael Leao.

La Roma spera di non dover avere rimpianti, e vuole recuperare i suoi leader tecnici per averli al meglio per le sfide che contano. Secondo quanto si apprende, Dybala e Smolling avrebbero svolto ancora lavoro a parte, ma ci sono novità anche sulle condizioni di Cristante.

Roma, come stanno Dybala e Smalling: rientri in gruppo per i nazionali

La prima sfida, nel giorno di Pasquetta, per la Roma sarà contro il Lecce. Una gara importante per la corsa alla Champions League. Dybala e Smalling, out per qualche problema fisico, stanno svolgendo ancora lavoro personalizzato e saranno valutati giorno per giorno. La sensazione è che possano esserci contro il Milan, a San Siro.

Tra i nazionali, sono tornati senza acciacchi i vari Aouar, Pellegrini, Huijsen, Zalewski, Lukaku. Anche Bryan Cristante, che non era partito con Spalletti per un problema alla schiena, è tornato ad allenarsi invece in gruppo.