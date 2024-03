“Il colore rosa non va bene”: decisione storica sulle divise | Tra pochi mesi cambierà tutto

Nessuno immaginava un annuncio del genere. Il problema è il colore rosa, che adesso rischia clamorosamente di essere cambiato.

Nel calcio di oggi si discute davvero di tutto. Per qualsiasi cosa infatti rischia di esserci quasi una vera e propria polemica.

Con i social e le telecamere che ormai sono ovunque infatti, ogni minimo dettaglio non passa inosservato, e il rischio di finire al centro di una diatriba è continuo.

Ad esempio nelle scorse ore è stato annunciato, in maniera piuttosto clamorosa, che il colore rosa sulle divise di questa squadra non va affatto bene, lasciando tutti senza parole e portando ad un cambio da non credere.

La scelta della squadra

Nei giorni scorsi le nazionali hanno cominciato a presentare le divise che utilizzeranno al prossimo campionato Europeo. Tra queste c’è stata anche la Germania. La Federcalcio tedesca per la manifestazione che si giocherà in casa ha scelto come prima maglia la solita casacca bianca con la presenza di piccole parti rosse, nere e gialle, come di consueto. Nulla di strano fin qui, visto che si tratta della solita divisa usata dalla Mannschaft.

Tuttavia i problemi sono iniziati a sorgere per quanto riguarda la seconda. Infatti in questo caso ne è stata scelta una tutta rosa. Un colore non proprio tradizionale, che però a quanto pare è stato utilizzato, anche sotto il consiglio di Adidas (casa produttrice delle maglie dei 4 volte campioni del mondo), per una pura questione di marketing. Questa scelta però non è andata a genio a tutti, e non sono stati pochi quelli che hanno storto il naso.

Le polemiche su questa divisa

Gran parte dell’opinione pubblica si è detta dunque contraria a questa scelta. Innanzitutto i tifosi non hanno gradito la decisione, e dopo un sondaggio ne è uscito fuori che due terzi di loro non apprezzano la nuova maglia della propria selezione. Ci va giù pesante invece il noto quotidiano tedesco, la Bild, che ha scritto: ”Il rosa non è un colore per il calcio”.

Sembra invece aver apprezzato questa novità il ct Julian Nagelsmann, che ha affermato: ”E’ stata una scelta coraggiosa quella di portare un po’ di colore. Il fatto che ancora se ne parli vuol dire che è stata la decisione giusta. A me piace, penso sia una bella maglia, io la indosserei”.