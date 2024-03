Penalizzazione confermata: nuovo ribaltone in classifica | Perse ben due posizioni

Brutte notizie per il club, che adesso deve cercare di recuperare in fretta i punti che gli sono stati tolti per non mandare in rovina la stagione.

Nonostante molto spesso accadano situazioni incresciose nel corso di una stagione, i tifosi e gli appassionati non hanno ancora fatto l’abitudine ai continui cambi di classifica in corsa dovuti alle penalizzazioni.

Nel nostro campionato ad esempio dovremmo ricordare bene quanto accaduto lo scorso anno ad un club di grande blasone come la Juventus, che si è vista completamente catapultare indietro dopo la penalità di ben dieci punti.

Una situazione del genere purtroppo si è ripetuta anche quest’anno per una squadra, a cui nelle scorse ore è stata confermata questa pena, sancendo così la perdita di ben due posizioni in graduatoria.

Ecco la squadra penalizzata

Continuano a fioccare le sanzioni nel campionato inglese a causa di tutta una serie di questioni finanziarie. Dopo l’Everton qualche mese fa, che aveva subito una penalità di addirittura dieci punti, ridotta poi nelle scorse settimane a sei, questa volta è toccato al Nottingham Forest. Anche in questo caso infatti la FA ha penalizzato la squadra di ben 4 punti per il mancato rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria.

Nello specifico la società non è rientrata nel limite massimo di perdite economiche che si possono consentire nell’arco di tre stagioni, e di conseguenza ha dovuto ottenere questa penalizzazione che potrebbe cambiare del tutto la stagione della squadra allenata da Nuno Espirito Santo. Il club a quanto pare ha ammesso la violazione delle regole in questione, e di conseguenza non verrà presentato alcun ricorso per cercare di ottenere indietro i punti tolti.

Situazione critica per il club inglese

Questa penalizzazione può dunque pesare tantissimo per il Nottingham Forest, che ha perso ben due posizioni nella classifica di Premier League. Infatti la squadra rossa è passata dal 16esimo al 18esimo posto, finendo in questo modo in piena zona retrocessione. Quando mancano nove giornate alla fine della stagione però le chance per i Tricky Trees di salvarsi ci sono tutte.

La 17esima piazza utile per mantenere la categoria e al momento occupata dal Luton Town dista infatti appena un punto. Dunque alla ripresa dopo la sosta nazionali sarà importante per il mister Nuno Espirito Santo rimettere assieme i cocci e provare a salvare la squadra nonostante questo handicap.