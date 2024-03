La lista si allunga ancora: nuovo esonero in Italia | Stavolta è saltata la sua testa

Un altro club italiano cambia ufficialmente guida tecnica dopo i pessimi risultati che la squadra stava ottenendo nell’ultimo periodo, aumentando così il numero di allenatori mandati via in questa stagione.

Molto spesso quando le cose in una squadra non vanno a pagare rischia di essere solamente l’allenatore. Nel nostro campionato noi siamo ormai abituati da diversi anni ad assistere a continui esoneri dei tecnici da parte delle società, che sperano di ottenere una svolta.

In questa stagione sono stati ben 10 gli esoneri in Serie A fino ad ora. Il primo è arrivato addirittura a settembre scorso, con Paolo Zanetti che è stato cacciato dall’Empoli. L’ultimo invece è di qualche giorno fa, con Roberto D’Aversa che è stato licenziato dopo il caos nel post partita tra Verona e Lecce. Diverso invece il discorso per Maurizio Sarri, che si è dimesso in autonomia dalla Lazio.

Ma nelle ultimissime ore un nuovo esonero ha colpito il calcio italiano. Un altro tecnico infatti ha ricevuto il benservito dal suo club, che ha già scelto a chi affidare la panchina.

Ecco il nuovo esonero

Nella giornata di domenica l’Alessandria ha deciso di dare il benservito al tecnico Marco Banchini. Il tutto è avvenuto dopo che la squadra ha perso in casa per 1-0 contro il Renate, incappando così nel terzo ko di fila e rimanendo sempre più in fondo alla classifica del girone A di Serie C.

La situazione per il club piemontese infatti si sta facendo sempre più critica. I punti ottenuti in classifica sono appena 18, e per evitare la retrocessione diretta in Serie D servirebbe almeno arrivare penultimi, posizionamento che per ora dista ben 8 punti. Uno svantaggio importante dunque, soprattutto se si considera che mancano solo 6 giornate alla fine del campionato (l’Alessandria però dovrà giocare una partita in più dovuta ad un recupero).

Chi sostituirà Bianchini?

La società dei grigi ha emesso un comunicato ufficiale per esonerare il tecnico e ringraziarlo per il lavoro svolto, ma all’interno dello stesso è stato svelato il nome di chi andrà a sostituirlo.

Al momento infatti la squadra è stata affidata al vice Jonatan Binotto, il quale sarà affiancato da Andrea Servili. Non è da escludere però che nelle prossime ore venga nominato un nuovo allenatore che possa provare a compiere il miracolo della salvezza in questa travagliata stagione.