Juve, un’altra squalifica è definitiva: ‘Punizione raddoppiata’ | Allegri non sa più chi impiegare

Dopo i tanti guai extra campo, la Juve viene colpita da un’altra squalifica. Punizione anche della società: mani nei capelli per Allegri.

Non sembra esserci pace per la Juventus, sia in campo che fuori. I bianconeri sono incappati in un anno, il 2024, assolutamente da dimenticare. La crisi sportiva, che ha portato nel giro di un mese dal lottare per lo Scudetto a essere risucchiata nella corsa per la Champions League e il quarto posto, non è certo alleviata dai guai extra campo.

Le squalifiche di Fagioli prima, di Pogba poi, non solo hanno impoverito la squadra tecnicamente, ma è costata anche in termini economici. Risolto il contratto del francese, il centrocampista squalificato per le vicende relative alle scommesse tornerà in campo per l’ultima di campionato.

Nella scorsa gara di Serie A però è arrivata un’altra sanzione per uno dei leader della Vecchia Signora. Sanzione che si aggiunge alla lista, e che sarà doppia. Un comportamento irrispettoso che verrà punito anche dalla società.

Juventus, multa e squalifica: doppia beffa

Aria di crisi in casa Juve. Durante i minuti di recupero della gara pareggiata in casa contro il Genoa con il punteggio di 0-0, Dusan Vlahovic si è reso protagonista di un episodio controverso. Il serbo è stato ammonito per un fallo di gioco dall’arbitro, ma dopo essere incappato nella sanzione disciplinare, l’attaccante ha risposto stizzito all’arbitro: “Bravo, bravo“. Questi non ci ha pensato due volte ad estrarre il secondo giallo, per proteste, e ad espellere Vlahovic.

Visibilmente nervoso, il serbo ha lasciato il campo e adesso subirà una squalifica. Inoltre la società dovrebbe intervenire con una multa, come ha detto Allegri nel post partita di Juventus-Genoa. “Non ci ho parlato”, ha confessato il tecnico livornese.

Crisi Juve, Vlahovic squalificato per il big match

La sosta servirà a raccogliere le energie, poi sarà tempo di volata finale. La Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic per la gara contro la Lazio del 30 marzo. Visto il doppio giallo arrivato per proteste, l’attaccante non dovrebbe subire ulteriori sanzioni dal giudice sportivo che dovrebbe valutare la squalifica di una giornata. Squalifica che rimane pesante, considerando che mancano appena 9 giornate al termine del campionato.

Una crisi più che mai profonda per la Juventus sul piano del gioco, della mentalità e dei risultati, visto che nelle ultime otto gare, la Vecchia Signora ha collezionato solamente una vittoria, portando a casa quattro pareggi e tre sconfitte.