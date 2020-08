Bruno Cacopardo, primario di Malattie Infettive dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, ha fatto un un punto sullo stato attuale del covid-19 e delle terapie intensive in Sicilia ai microfoni di “Gds.it”.

Il primario ha dichiarato che la seconda ondata è già in corso: «è più leggera, rispetto alla prima ondata, sia numericamente che come gravità clinica. È evidente che la probabilità di contagio in ambienti esterni e col caldo è più ridotta, ma è probabile che la seconda ondata avrà un’ulteriore impennata quando saremo al chiuso, si riapriranno le scuole, quando le condizioni di aggregazioni diventeranno più frequenti e più al chiuso».