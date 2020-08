Sono 29 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore cinque sono migranti. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 70 i ricoverati. Sono dunque 1084 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1004 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 2872 tamponi che portano il totale a 334.982. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola, mentre sono 3 i pazienti guariti.