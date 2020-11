Intervenuto in conferenza stampa, Giovanni Bucaro, tecnico del Bisceglie, si è espresso così in merito al match pareggiato per 1-1 sul campo della Paganese:

«È stato un pareggio prezioso ed ottenuto al termine di un periodo difficile. Molti ragazzi erano reduci dal Covid e nonostante pochissimi allenamenti svolti negli ultimi 15 giorni ci hanno messo tutta la grinta possibile per restare in partita. Nel finale avremmo potuto anche vincere ma non è stato possibile.





Accogliamo il pareggio che è un risultato pesante, positivamente. Ho avuto la risposta che cercavo pur giocando una gara a fasi alterne. Dopo un primo tempo contratto il carattere è emerso nella ripresa».