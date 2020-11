Bisceglie-Monopoli non si giocherà nello stadio dei padroni di casa, infatti la gara si disputerà a Francavilla-Fontana. Ad annunciare la notizia è stato il sito ufficiale del Bisceglie con una nota.

Di seguito il comunicato:





“La società A.S. Bisceglie S.r.l., a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie, ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana la gara BISCEGLIE–MONOPOLI in programma MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020. L’indisponibilità dello Stadio di Bisceglie è derivante dall’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso dello Stadio“Gustavo Ventura”, tuttora in corso.

Considerato che

– la società A.S. Bisceglie S.r.l. ha presentato tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la disponibilità dello Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana;

– lo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana rispetta i criteri infrastrutturali di Lega Pro, nelle more del completamento dei lavori allo Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie;

la Lega Italiana Calcio Professionistico accoglie la richiesta e dispone che la gara BISCEGLIE–MONOPOLI in programma MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 14.30 si disputi presso lo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana”.