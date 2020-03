Non solo, a causa degli stop imposti dal Coronavirus, gli spettatori non possono guardare gli aventi del canale satellitare, ma in queste ore sta arrivando anche la comunicazione sull’aumento dell’abbonamento.

A partire dal 1° maggio 2020 i costi aumenteranno. L’importo varierà a seconda dei pacchetti sottoscritti: da 1,10 euro al mese a 3,50 euro al mese.

COME FARE DISDETTA SKY

Tutti gli abbonati, comunque, se non saranno d’accordo con gli aumenti, avranno la possibilità di disdire il contratto. L’accordo con l’emittente satellitare dovrà essere sciolto entro il 30 aprile.

Si potrà infatti recedere dall’abbonamento senza sostenere spese aggiuntive, inviando la comunicazione con la causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’, con una delle seguenti modalità:

Una raccomandata A/R all’indirizzo: Sky Italia Srl, Casella Postale 13057 – 20141 Milano;

Inviando una PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it;

chiamando il numero 02 917171;

accedendo all’area riservata dal sito Sky.it;

recandoti presso uno dei centri autorizzati.