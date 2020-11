Evitare assembramenti, aggregazioni, incontri in casa e interazioni fisiche: a lanciare un appello è il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, facendo il punto in conferenza stampa sul monitoraggio settimanale sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Anche se i dati migliorano, Brusaferro chiede di fatto di non allentare le misure restrittive in vigore per evitare che la curva torni a crescere.