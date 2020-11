«Sono pronto a rilevare il Catania anche prima di Natale. Dante Scibilia sarà il Direttore Generale. Lui, lo stesso Gardini faranno parte sicuramente della mia squadra. Verrò a metà dicembre per chiudere, anche la Sigi credo abbia fatto tutto per velocizzare i tempi. Mi risulta che si stia adoperando per ridurre il grosso debito. Aspetto la loro ultima risposta per creare una nuova società modello. Agisco con i fatti, non a parole. Ormai siamo agli sgoccioli, l’attesa sta per finire.

Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più. Ormai il Catania fa parte della mia vita, voglio riportarlo non solo in B ma molto più in alto».





Queste le parole dell’ex presidente del Venezia, Joe Tacopina, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito all’acquisto del Catania.