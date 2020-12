“Non può essere un esimente rispetto alle altre misure quali distanziamento, mascherina , lavaggio delle mani e, se si va a trovare persone anziane e fragili, ad una particolare attenzione anche all’aerazione degli ambienti.

Il test antigenico dà infatti un’istantanea al momento in cui si fa il test, ma se una volta eseguito si torna a socializzare senza barriere in un assembramento anche di parenti, che magari provengono da mezzo mondo, è chiaro che quel test racconta una fotografia del tempo in cui si è fatto non certamente dell’esposizione successiva.





Quello che abbiamo imparato è che la prevenzione è il momento cruciale del sistema: una volta questo concetto veniva più declinato come visione ma non si facevano investimenti specifici, oggi è molto chiaro che il concetto di prevenzione è fondamentale, se non investiamo su questo livello il rischio è elevato. L’epidemia di Coronavirus potrebbe durare a lungo”. Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, rilasciate ai microfoni di “Notizie.it” in merito all’emergenza Coronavirus.