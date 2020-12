Mike Piazza, imprenditore italo americano che in passato ha provato a rilevare il Palermo, non è stato dimenticato dai tifosi della Reggiana. Infatti l’imprenditore è stato uno dei protagonisti del fallimento della squadra emiliana e i tifosi ancora non l’hanno perdonato e lo continuano a pizzicare su Twitter.

Nel rispondere ai supporters della Reggiana, Piazza ha citato il Palermo. Di seguito la risposta al tifoso degli emiliani: