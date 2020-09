Questo pomeriggio il Palermo ha presentato alla stampa Jérémie Broh. Ecco alcune delle parole rilasciate dal calciatore in conferenza: «Ho visto la partita di domenica, si può fare sempre meglio. È stata una gara difficile, affrontavano una squadra che fisicamente stava meglio ma non dobbiamo allarmarci. Mi metto a disposizione del mister, poi è lui che valuta chi sta meglio. A Teramo non sono andato perché avevo bisogno di una maggiore preparazione, quindi vedremo in settimana. Sono di buona gamba e buona qualità, posso dare un buon apporto alla squadra. Poi deciderà il mister chi far giocare domenica».