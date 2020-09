Il Palermo domenica 4 ottobre farà il suo esordio casalingo nel campionato di Serie C. I rosanero non potranno avere il pubblico al seguito per via delle regole anti-Covid. Questo però potrebbe essere bypassato con un decreto da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci, proprio per questo la dirigenza rosanero oggi ha inviato una lettera allo stesso, chiedendo l’apertura degli spalti.

Qui di seguito il testo:

Egregio dott.

Presidente

Nello Musumeci

Regione Siciliana

Oggetto: presenza di pubblico negli stadi.

Egregio dott.

Presidente

Nello Musumeci

Regione Siciliana

Oggetto: presenza di pubblico negli stadi.

Egregio Presidente,

al fine di evitare distorsioni della concorrenza ed alterazioni delle competizioni, in coerenza, peraltro, con i provvedimenti adottati in altre Regioni a favore della presenza di pubblico sugli spalti degli stadi dei campionati di ogni ordine e grado oltreché al recente parere favorevole della Commissione Tecnica Scientifica, con la presente si chiede l’autorizzazione a far partecipare il pubblico – in numero adeguato rispetto alla capienza dello Stadio Renzo Barbera – anche alle nostre prossime gare di campionato.

Per evitare rischi di diffusione del contagio, assicureremo che: