«Palermo è un’occasione per tutti. Come Bari, non c’è bisogno di pensarci. Le difficoltà sono che tante squadre verranno a fare le partita della vita. Molte blasonate al sud lotteranno per il primo posto. Dobbiamo avere umiltà e tanta fame. Due anni fa col Padova sono venuto per la prima volta a Palermo e mi ha fatto un bel l’effetto, vedere quella bolgia anche da avversario. Non ho avuto ancora modo di parlare nello specifico con il mister, vedremo nei prossimi giorni». Queste alcune delle parole rilasciate da Broh in conferenza stampa.