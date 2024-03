Brevi: «Il Catanzaro può puntare alla promozione»

Intervistato da “TMW Radio” Oscar Brevi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato in merito al campionato di B.

Ecco le sue parole:

«Catanzaro? Partiamo dal presupposto che sta facendo un grandissimo campionato. Non sarebbe una prima volta che una società fa il doppio salto. Riuscendo a mantenere lo stesso organico, con qualche giocatore di categoria superiore, si può riuscire a fare questo tipo di impresa. Ha avuto un periodo di calo ma sta facendo vedere un buonissimo gioco. C’è ancora qualche chance per poter puntare direttamente alla promozione. Immagino l’entusiasmo del popolo giallorosso. È una società molto forte con una proprietà importantissima. Aveva anche una buona squadra che è stata potenziata a gennaio. Io credo che abbiano tutte le chance per puntare alla Serie A diretta. Questa stagione è difficile dire chi è favorita. Oltre al Parma vedo molto equilibrio».