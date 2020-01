Il Brescia potrebbe proporre il rinnovo del contratto ad Eugenio Corini. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, in questo senso si sta smuovendo qualcosa nel corso degli ultimi giorni in casa Brescia. Cellino lo aveva già contattato qualche giorno dopo il ritorno alle Rondinelle, ma poi qualcosa si era bloccato nella trattativa. Adesso però c’è l’intenzione di riprendere il discorso per il rinnovo del contratto.