Il Bitonto, club che attualmente occupa la prima posizione del girone H, sta veramente stupendo tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Molto dipende anche dall’ottima fase difensiva dei neroverdi, composta da un mix di ragazzi di esperienza, talento e qualità. Il Bitonto in campionato ha solamente subito 8 reti in campionato. Si tratta della migliore difesa migliore d’Europa che, attualmente, sta regalando diverse emozioni ai propri supporters: eh sì, perchè solamente il Vicenza, che milita in serie C, si avvicina al dato statistico della miglior difesa, con 9 goal subiti. La difesa neroverde, schierata a 3 da mister Roberto Taurino è formata da: Danilo Colella sul centro-sinistra, Paolo Lomasto al centro e da Luigi Gianfreda sul centro-destra.