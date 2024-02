Brescia Oggi: “La Feralpisalò dei miracoli ha una marcia da salvezza. In arrivo tremila tifosi del Palermo”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla Feralpisalò e dell’impegno contro il Palermo in programma sabato.

Un miracolo in una giornata che rimarrà indimenticabile. Sabato contro la Reggiana, in trasferta, la Feralpisalò ha scalato l’Everest. È riuscita a conquistare l’1-1 in pieno recupero, grazie a Balestrero dopo avere disputato l’intera ripresa in doppia inferiorità, in 9 contro 11. La pasta del capitano «Un pareggio dal valore immenso, che va al di là del semplice punto», le parole di capitan Davide Balestrero. L’1-1 raggiunto in extremis è il premio meritato da una squadra che non si è mai disunita, restando compatta in area a respingere gli assalti della Reggiana, concedendo solo una punizione dal limite, e tenendo i pericoli lontano da Pizzignacco.

Il fortino ha resistito a lungo, ma poi, di fronte all’insistente pressione, è inevitabilmente crollato. Ma la Feralpisalò non si è rassegnata, e con un colpo di coda, proprio all’ultimo respiro, ha raddrizzato la baracca: un’impresa incredibile. Adesso, per la prima volta dall’inizio del campionato, la Feralpisalò non occupa più l’ultimo posto. Ha lasciato infatti il fanalino al Lecco di Emiliano Bonazzoli, ex Brescia, e Andrea Malgrati, ex Feralpisalò, appaiando Spezia e Ternana. Ha la vista sulla zona play-out, anche se la salvezza diretta ora è a 6 punti per il successo del Südtirol ad Ascoli Piceno. «Sabato abbiamo strappato un punto bello e importante, che ci dà fiducia e morale – sostiene l’allenatore».

Il caso Butic si è innervosito per avere ricevuto insulti razziali, ed è stato espulso. Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ieri ha chiamato Pasini per confermare che la sua società «Rappresenta valori ben lontani da quelli del razzismo», ma senza alcun atto di scusa su eventuali episodi di campo che potrebbero essere accaduti. E Zaffaroni: «La provocazione è brutta e antisportiva. Bisogna essere bravi a passarci sopra. Ciò non toglie che a Butic vada la nostra solidarietà». Archiviata Reggio, si comincia già a pensare all’impegno di sabato contro il Palermo a Piacenza. I tifosi rosanero che abitano al Nord in 2 giorni hanno polverizzato i 1.400 biglietti della curva dello stadio Garilli, per cui ne sono stati messi in vendita altri 1.100 del settore distinti.