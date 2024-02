L’ex Catania Bergessio si ritira: «Per amore dissi no a super contratto del Palermo»

Intervistato a “La Sicilia” riporta un’intervista a Gonzalo Bergessio il quale ha annunciato l’addio al calcio giocato. L’ex Catania si è anche soffermato su un suo rifiuto al Palermo di qualche anno fa.

Ecco le sue parole:

«Catania ha per me sempre un posto privilegiato. Da voi ho giocato al di là del contratto. C’era il cuore che mi spingeva a dare il massimo, c’era la passione. C’era la spinta della gente che rendeva il ‘Massimino’ un posto magico. In hotel, nelle ore che precedevano le gare, non vedevamo l’ora di uscire dall’hotel che ci ospitava. Sul bus prendevo posto spesso vicino Izco e Barrientos e pensavamo a dare tutto in quei 90 minuti. Ricordo che ho fatto gol quasi a tutte le grandi. Abbiamo battuto la Roma, che aveva fior di campioni, ricordo la tripletta al Siena. Se devo ricordare una gara importante cito il derby col Palermo, quando il 3 aprile 2011 feci il secondo dei quattro gol. Fu una festa, ancora avverto quella sensazione che ci trasmetteva il pubblico. Una gioia immensa. In tribuna c’era mia moglie, aspettavamo una bimba, poi è nata Francesca che ha 10 anni. Catanese doc, nel 2018 l’ho portata in città, a luglio torno e rifaccio le foto allo stadio e davanti al murales che mi è stato dedicato. E poi voglio fare la scorsa di arancini e granite. Ora sì, posso farlo».