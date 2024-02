Ha detto no al Palermo: brutto infortunio per Amian

Il calciatore ex Spezia a lungo corteggiato dal Palermo nel corso della finestra invernale di calciomercato, soprattutto nelle ultime giornate. Il difensore ha rifiutato i rosanero per trasferirsi al Nantes in Francia.

L’esordio in campo, tuttavia, non è stato tra i migliori. Come fanno sapere i media francesi Kelvin Amian, infatti è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco in occasione del match contro il Lens, rimediando un brutto infortunio muscolare.