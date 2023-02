Come si legge su “Brescia Oggi”, il Brescia starebbe valutando interventi sul mercato degli svincolati. Tra i nomi menzionati dal quotidiano, ci sono norvegese Ola Kamara, punta centrale, classe ’89 di origini sierraleonesi, ex D.C United, Marco Sau (attaccante) e Marco Scozzarella (centrocampista), in passato seguiti con particolare interesse da Cellino. E sotto la lente della dirigenza delle rondinelle c’è anche la punta Simone Zaza, ex Toro e Juve.