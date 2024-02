Brescia, la Curva Nord contesta: “Basta Cellino!”

La Curva Nord del Brescia, attraverso un comunicato ufficiale, contesta la gestione di Massimo Cellino.

Di seguito la nota:

“BASTA CELLINO! Dopo una gestione discutibile del presidente Cellino, giunto con la dichiarazione “voi Bresciani siete abituati alla mediocrità”, abbiamo quasi toccato la Lega Pro. Dalla conduzione imbarazzante degli affari societari al mercato, che ancora una volta si è dimostrato MEDIOCRE usando le sue stesse parole, è ora di porre fine a questa situazione. Uniamoci per esprimere il nostro dissenso durante la partita casalinga contro il Cittadella di SABATO 3 FEBBRAIO. Ci ritroveremo alle 13.30 nel parcheggio accanto alla CURVA NORD, per poi spostarci sotto la tribuna e far risuonare la nostra voce contro il presidente. Dopo la prostesa, entreremo nel nostro settore per sostenere con orgoglio la maglia della nostra città, l’UNICA COSA CHE CONTA. Per un Brescia forte – IERI, OGGI, DOMANI, FORZA BRESCIA! Curva Nord Brescia”.