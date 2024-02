Sassuolo Carnevali: «Defrel? Nessuna richiesta dalla Serie B»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Pianetaserieb.it l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è espresso.

Di seguito le sue parole:

«Beh non solo, io penso ai tanti ragazzi giovani che ci sono stati richiesti. Per Defrel nessuna richiesta dalla Serie B. Accostato a Palermo e Cremonese? (ride ndr) Defrel ha rifiutato il Granada in Spagna. Questo fa capire comunque che l’interesse nei confronti dei ragazzi del Sassuolo c’è stato, fa parte della nostra politica dar la possibilità ai ragazzi giovani, te citavi Moro così come altri, di esprimersi a certi livelli. Io credo che per i giovani sia importantissimo soprattutto se consideriamo che al momento ci sono pochissime seconde squadre. Questa è una delle priorità da portare avanti per i giovani, ma nel momento in cui non c’è questa possibilità qui, ben venga che ci sia un campionato di Serie B e di Serie C per dar la possibilità di crescere. Anche se credo che vadano un po’ riviste e migliorate alcune normative. Possono anche essere inglobate. Il problema non è il numero di squadre, la Serie A a 18 o 20, il problema sono le riforme. Il numero delle squadre è il minore dei problemi».