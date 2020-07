I risultati negativi e la retrocessione non sono stati digeriti dalla tifoseria del Brescia. Secondo quanto riporta “TMW” , il gruppo organizzato ‘Ultras Brescia 1911’ si è radunato questa mattina fuori dal centro sportivo di Torbole per contestare la squadra e il presidente Massimo Cellino. I supporters hanno portato anche uno striscione con scritto: “Cellino siamo ancora in lutto, altrimenti ti diremmo di tutto”.