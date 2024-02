Brescia-Cittadella, Maran: «Ogni gara una finale, non siamo ancora salvi»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran al termine della partita vinta contro il Cittadella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Mi è piaciuto l’atteggiamento: sapevamo delle difficoltà della partita e abbiamo giocato in modo da evitarle. A Cremona non avevamo approcciato nel modo corretto e in settimana l’ho visto negli occhi dei ragazzi. Oggi a tratti eravamo in dieci nella nostra area perché non volevamo prendere gol. I campionati si vincono con la sofferenza. Abbiamo avuto grande personalità, sacrificandoci quando serviva ed essendo aggressivi nei momenti giusti. In questo periodo tutti hanno dato una mano rispondendo alla grande. Oggi sono stato in difficoltà a mettere gli undici in campo vista la settimana; infatti i cambi sono stati tutti impeccabili. Non si sono risparmiati su nessun pallone. Non aver preso gol è un bel segnale di crescita, ma in partite come questa puoi anche prendere gol e non cambia il giudizio. Mi piacerebbe avere già la certezza della salvezza, ma non bisogna staccare la spina. E’ ancora presto, c’è ancora da pedalare molto. Viviamo ancora con i fantasmi della scorsa stagione: giochiamo le partite come se fossero finali. Tra un po’ di tempo magari potremmo fare il punto e vedere meglio la classifica».