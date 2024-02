Reggiana-Feralpisalò. Zaffaroni: «Un punto che ci dà tanto morale»

La Feralpisalò, prossimo avversario del Palermo, ha pareggiato contro la Reggiana. Ecco le parole di Marco Zaffaroni al termine della gara:

«Quando eravamo in parità numerica abbiamo fatto una delle migliori prestazioni. Con le espulsioni ci siamo difesi con ordine senza mollare mai, cercando di provare a sfruttare le palle inattive. Siamo stati bravi nell’avere pazienza. Portiamo a casa un punto che ci dà tanto morale, questo è un pareggio che dà tanta forza, ci fa credere in ciò che stiamo facendo. Sono contento di chi è entrato dopo, abbiamo bisogno di questo. La prima espulsione non l’ho rivista. Le seconda sicuramente ci sono state provocazioni verso Butic, ma bisogna essere maturi e forti rispetto a provocazioni antipatiche per non compromettere le partite. La nostra classifica ci impone di non sbagliare nulla. Oggi la squadra ha un’identità. Dobbiamo mantenerla per un lungo periodo. Questo gioco a volte ti fa diventare matto, a volte però regala grande emozione. Il calcio si modifica, bisogna aggiornarsi perché ci sono cambiamenti. Questo è un bel mestiere, devi tener botta nei momenti negativi. Questa esperienza qui è simile a quella che ho fatto all’Albinoleffe, ogni anno ci sono dinamiche diverse, bisogna essere bravi a capirle subito e stabilire una strategia che possa andare bene in un contesto specifico».