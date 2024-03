Brescia-Catanzaro, Cistana: «Prima la salvezza e poi i playoff, saremmo fastidiosi per chiunque»

Al termine della gara pareggiata contro il Catanzaro, Andrea Cistana ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Mi hanno anticipato sul primo gol? Mi ha preso il tempo, stavo guardando il pallone, mi ha attaccato da dietro, non è stata una questione di saltare o meno. Episodi arbitrali? Non vogliamo piangere, ma visto il rigore datoci contro ad Ascoli quello di oggi è da dare punto e stop. Playoff? Vediamo di chiudere la pratica salvezza. Magari proprio a Cosenza visto che il destino vuole che la prossima partita sia qui. Poi vedremo di provare a prendere i playoff e se dovessimo entrarci saremmo fastidiosi per chiunque».