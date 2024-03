Brescia-Catanzaro, Vivarini: «Pari giusto. Con le prime in classifica c’è divario di budget»

Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Brescia rilasciando le seguenti parole:

«E’ stata una gara ben giocata da entrambe, due squadre organizzate che hanno fatto poco tatticismo. Ce la siamo giocata a viso aperto. Io cerco di dare ai tifosi il divertimento e quando ci riesco sono contento. Bellissimo anche il gemellaggio, grande festa sugli spalti, ci tengo a segnalarlo. La partita è fatta di episodi: noi ingenui sul gol preso, poi loro hanno avuto 2-3 situazioni dove potevano segnare e noi idem. Il pari è giusto, anche se alla fine ho fatto i cambi per cercare di vincere la partita. Noi giochiamo sempre con questa mentalità e ci divertiamo»

«Divario ampio tra le prime quattro del campionato e le altre? C’è un divario di budget, ma l’equilibrio non manca vedi la Cremonese perde col Sudtirol. Il campionato di B è sempre avvincente, bello. Poi il divario c’è, ma non si sa mai. Si me lo aspettavo in questo modo ed ero sicuro che l’avrebbe giocata così, cercando di aggirarci. Abbiamo comunque aggredito bene alti. Cistana gli ha dato tanta qualità, lui trova imbucate e profondità».