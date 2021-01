Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Teramo, Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, si è espresso così:

«Abbiamo fatto un piccolo richiamo di preparazione, non abbiamo lavorato troppo, alcune sedute di forza e di corsa. I ragazzi sembra stiano abbastanza bene. Da ora in avanti saranno tutte partite diverse rispetto alle prime, i punti valgono doppio, le squadre si stanno rinforzando tutte come stiamo facendo noi. Andremo a Teramo a fare una partita difficile, loro giocano bene a calcio, sono anche belli da vedere. Erano partiti fortissimo, prima di Natale avevano avuto una flessione, ma leggendo loro interviste vogliono partire forte nel 2021 e quindi dobbiamo fare attenzione.





L’idea era quella di lasciar stare un certo modulo per farne un altro. Se non arrivi a prendere alcuni giocatori che avevamo attenzionato, o perchè volevano andare in B o pagare giocatori il doppio, in questo momento non va bene e si resta sul modulo iniziale. Avevamo avuto accordi con alcuni elementi, ma se poi arrivano richieste dalla B poi salta tutto. I nuovi arrivi? Baraye e Carriero non li scopro certo io, gli manca un pò il ritmo gara, al momento possono fare dai 30 ai 40 minuti ottimi. Tra circa 10 giorni saranno al top. Bisogna aspettarli un pò ma ci daranno una bella mano sicuramente.

Santaniello via? Non ci pensiamo nemmeno. Santaniello sta bene, abbiamo un ottimo rapporto, è un elemento che in rosa ci completa e quindi se non verrà lui a dirmi, io qui non ci sto bene, resta eccome, ma visto che ad oggi sta bene, non vedo perchè debba partire».