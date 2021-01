Intervenuto ai microfoni de “Il Messaggero”, Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, ha parlato delle strategia di mercato della Ternana. Ecco le sue parole:

«Non toccheremo questa squadra. Continuo a dirvi che il mercato lo terrò d’occhio solo per vedere se riesco a trovare qualcosa la cui sola finalità sarebbe quella di migliorare il gruppo.





Vantaggiato, non me lo ha chiesto nessuno. E lui, non è venuto mai a dirmi che vuole andare via. So che, invece, lui vuole rimanere qui e andare avanti insieme a noi. So pure che circolano sempre delle voci, ma lasciano il tempo che trovano».