Intervenuto ai microfoni di “TeleBari”, Raffaele Bianco, centrocampista del Bari, si è espresso così in merito agli obiettivi stagionali dei biancorossi:

«Il nostro è un ottimo cammino, stiamo facendo molto bene. Questo percorso positivo è però spesso oscurato da chi ci è davanti, perchè sta facendo cose straordinarie, ma non si può dire che le cose vadano male. Ora riparte il campionato dopo la sosta, è un periodo particolare in cui bisognerà da subito andare forte. I presupposti per recuperare ci sono, sta a noi limare gli errori e sfruttare eventuali passi falsi degli altri.





Qualche passaggio a vuoto è fisiologico, normale, umano; l’importante è avere la coscienza pulita, allenarsi sempre al 100% e dare sempre il massimo per squadra e compagni. Al di là di quelle che possono essere le scelte del Mister, chi va in campo deve farsi trovare pronto, dando il meglio durante la settimana per essere nella migliori condizione possibili alla domenica per portare a casa le vittorie, che sono la cosa più importante. Questa è una rosa forte e ampia, dove ognuno sarà chiamato a fare la propria parte».