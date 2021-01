Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, ha parlato in conferenza stampa.. Queste le sue parole riprese da “TuttoAvellino.it”:

«Abbiamo rispetto della Turris, è una squadra compatta, che ama farsi attaccare e ripartire, è una squadra che sta facendo un campionato importante e sta facendo bene. Sanno come far male agli altri, per poi sfruttare la qualità di Pandolfi, Da Dalt, e quant’altro. Ce la giocheremo al massimo, ci potrebbe dare grande morale qualora la portassimo a casa. Un 4-3-1-2? Bisognerebbe vedere, se poi si muove qualcosa sul mercato vedremo. Se si muove qualcuno, verrà sostituito. Avevamo deciso di cambiare modulo, non lo faremo più. Non possiamo stravolgere la squadra, stiamo recuperando certezze. Noi siamo costruiti per fare un campionato che abbiamo sempre detto (le prime 5). Nel calcio può accadere di tutto, abbiamo vinto i playoff a Cosenza che nessuno ci dava un euro. Gli obiettivi sono quelli. L’Avellino può ambire al secondo posto, dobbiamo però avere continuità, vincere 3-4 partite di seguito. La squadra per me può fare bene, è una squadra tosta, quadrata, compatta. Ci stiamo ritrovando come ho detto e vediamo di fare un girone di ritorno all’altezza».